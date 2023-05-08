Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

İdris Sayın idaresindeki (60) 42 AKT 135 plakalı otomobil, Necati Kalaycıoğlu Caddesi Yeni İtfaiye Binası önünde Havva Nur Bilgi yönetimindeki 42 ZS 116 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada İdris Sayın, Mustafa Sayın (62), Fevzi Sayın (86) , Havva Nur Bilgi ve Ayşenur Ergin yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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