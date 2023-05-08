Seydişehir Belediyesi ile Türkiye Maden-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

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KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi ile Türkiye Maden-İş Sendikası arasında, Seydişehir Belediyesi iştiraki olan SEBELTAŞ'ta çalışan 22 işçiyi kapsayan 9. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Seydişehir Belediyesi iştiraki olan SEBELTAŞ Beton Elemanları Makine İnş. San ve Tic. A.Ş. ile yetkili sendika arasında 9. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, Seydişehir Belediye Başkanı ve SEBELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tutal ile Türkiye Maden İş Sendikası Konya ve Havalisi Şube Başkanı Yıldırım Beyazıt Çetin tarafından imzalandı.



Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, sözleşmenin tüm çalışanlara hayırlı olmasını diledi.



SEBELTAŞ 9. Toplu İş Sözleşmesiyle çalışanların ücretlerinin yüzde 70 artığını ifade eden Tutal, "İşçilerimizin emeğinin karşılığını alnının teri kurumadan vermeye, imkanlarımız ölçüsünde daha iyi şartlara yükseltmeye gayret ediyoruz. Toplu iş sözleşmemizin tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



Türkiye Maden İş Sendikası Konya ve Havalisi Şube Başkanı Yıldırım Beyazıt Çetin de "Çalışanın hakkını verme konusundaki duyarlı davranışlarından dolayı Seydişehir Belediye Başkanımız ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tutal'a, sendikamız ve üyelerimiz adına teşekkür ederim. Yapılan sözleşmemizin üyelerimize, işyerimize ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.



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