MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Seydişehir'de ziyaretlerde bulundu

KONYA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "HDP ne istiyorsa CHP zihniyeti aynen yerine getiriyor. Zaten söylemleri de ortak." dedi.

Kalaycı, seçim çalışmaları kapsamında Konya'nın Seydişehir ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

MHP Seydişehir İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Kalaycı, parti önünde vatandaşa hitap etti.

Kalaycı, Meclis açıldığında ilk işlerinin emekliler arasında eşitliği sağlayacak yasaları çıkarmak olduğunu dile getirdi.

Esnafın 9 bin prim gününde emekli olduğunu hatırlatan Kalaycı, çıkaracakları yasayla esnafın 7 bin 200 prim gününde emekli olabileceğini söyledi.

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olduğunu ifade eden Kalaycı, "Diğer emeklilerimizin de aylıklarında bir eşitsizlik oluşmuştu. Meclis açılır açılmaz hem emekli esnafımızın yüzünü güldürecek hem de diğer emeklilerimizin beklentisini gerçekleştireceğiz. Buradan esnafımıza ve emekli kardeşlerimize bu müjdeyi de vermiş olalım." diye konuştu.

CHP'nin teröre mahkum olduğunu ve Atatürk'ün partisi olmaktan çıktığını savunan Kalaycı, şunları kaydetti:

"HDP ne istiyorsa CHP zihniyeti aynen yerine getiriyor. Zaten söylemleri de ortak. Sayın Kılıçdaroğlu ne diyor, 'Demirtaş serbest kalsın istiyorsanız oyunuzu bana verin.' demiyor mu? Bir de şeref madalyası takacaklarmış. Yapacakları tüm teröristleri dışarı çıkarmak. Daha da ileri giderek 'İç savaş çıkar.' diyorlar. Biz de 'Buyurun' diyoruz. Allah'ın izniyle güvenlik güçlerimiz yurt içinde nasıl kafalarını ezdiyse yine gereğini yapacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk yaptığı iş sanayi hamlesini başlatmak ve 'İstikbal göklerdedir.' diyerek hedef göstermekti. Şeker fabrikaları, demir çelik fabrikaları gibi birçok fabrika onun sağlığında ve onun talimatlarıyla kuruldu. İzmir İktisat Kongresi'ni de bu amaçla toplayarak bu alanda politikasını oluşturdu. CHP milli politikadan uzaklaştı. Hepimizin bildiği gibi CHP, Atatürk'ün partisi olmaktan da çıkmıştır."

Kalaycı'ya, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, MHP İlçe Başkanı Eyyüp Gül, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay da eşlik etti.

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