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Konya'dan kısa kısa

AA

Konya'dan kısa kısa

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde okullar arası futbol turnuvası başladı.

Hüyük ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında liseler ve ortaokullararası bahar turnuvaları başladı.

Turnuvanın ilk maçının başlama düdüğü İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden tarafından çalındı.


- İlkokul öğrencilerinden "Okullar çiçek açıyor" projesine destek

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi, Büyükşehir Belediyesi tarımsal hizmetler ve daire başkanlığının düzenlemiş olduğu "Okullar çiçek açıyor" projesine Güner Faruk İçil İlkokulu olarak destek olmak için kampanya başlattı.

Projenin amacının öğrencilere tabiat sevgisi kazandırmak, sorumluluk bilinci aşılamak, çocukları ruhsal açıdan rahatlatmak olduğu bildirildi.

Öğrenciler okul idarecilerinin, öğretmenlerinin ve ailelerinin desteğiyle evde atık malzemelerden kendilerinin tasarladığı saksılara çiçeklerini ekerek projeye destek verdi.

Çiçeklerin bakımını da kendileri üstlenip, bitkinin gelişimini bu süre de izleyecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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