İBB Başkanı İmamoğlu, Konya'da "Halk Buluşması"na katıldı

KONYA (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "15 Mayıs'tan sonra göreceksiniz muhalif siyasiler konuşmakta özgür kalacak." dedi.

İmamoğlu, Konya Millet Bahçesi yanındaki Stad Sokak'ta düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Mevlana'nın 7 öğüdünden örnek vererek bu sözlere layık olmaya çalıştığını söyledi.

Erzurum'da dün yaşananlara değinen İmamoğlu, "150 kişiyi yuhalamaya bile değmez. Bana taş atılmadı, millete taş atıldı. Demokrasiye taş atıldı. Sivas'ta ve Çorum'da miting yaparken bir haber aldık. 40-50 belediye otobüsünün miting yapacağımız alana belediye tarafından çekildiğini öğrendik." dedi.

İmamoğlu, Çorum ve Sivas'tan sonra Erzurum'a gittiklerini ancak yolda hiçbir güvenlik önlemi görmediklerini ileri sürerek vatandaşa seslenirken üstlerine taş atıldığını söyledi.

Çocukların, kadınların ve yaşlıların yaralandığını belirten İmamoğlu, "Türk bayraklarıyla milleti selamlayan, benim güzel insanlarıma taş atan bu 150-200 kişinin Erzurumlu ile zerre ilgisi yoktur. Bu ortamı, o meydanı taşlarken, süreci seyreden ve bir şey yapamayan emniyet güçlerine emri veren emniyet müdürüdür. Başka kimse olamaz. Çok net. O gün orada yaşananlardan yüzü kızarmadı. Ne belediye başkanı ne vali ne de emniyet müdürü Erzurumluya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur, yakışmamıştır. Bu demokrasi ve kardeşlik düşmanları şehre değil kara leke, toz bile konduramazlar. Ben Erzurum'u bilirim. Erzurum'un nasıl bir şehir olduğunu bilirim." diye konuştu.



Ekrem İmamoğlu, 14 Mayıs'ta milletin kazanacağını vurgulayarak Türkiye'ye 21. yüzyıla yakışan, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yakışan demokrasiyi getireceklerini ifade etti.

Devlet yöneticisi aklının değişeceğini dile getiren İmamoğlu, “15 Mayıs'tan sonra göreceksiniz muhalif siyasiler konuşmakta özgür kalacak.” dedi.

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