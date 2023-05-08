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Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan Konya'da konuştu:

AA

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan Konya'da konuştu:

KONYA (AA) - Partisinin seçim çalışmalarına katılmak üzere Konya'ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçimlerde vatandaşlardan bir oy Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bir oy kendisine vermelerini istedi.

Partililerinin düzenlediği "Sevgi Yürüşü"ne katılmak üzere Alaeddin Bulvarı'na kalabalık bir araç konvoyu ile gelen Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, burada partilileri tarafından Mücahit Erbakan sloganlarıyla karşılandı.

Caddede kurulan platform üzerinde partililerine seslenen Erbakan, babası merhum Necmettin Erbakan'ın Milli Görüş Hareketi'ni 1969 yılında Konya'dan başlattığını anımsatarak partisinin bu seçimlerde yeniden meclise girmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

- Milli Görüş

Milli Görüş'te "torpil adamcılık" yerine, ehliyet, liyakat ve adaletin hakim olduğunu ifade eden Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milli Görüş demek faizsiz adil bir ekonomik sistem demektir. Milli Görüş demek 'rüşvet alan da veren de melundur' anlayışının devlete hakim olması demektir. Milli Görüş demek, kul hakkı yemekten, devlet malı yemekten, ateşten kaçar gibi kaçmak demektir. Milli Görüşçüler, makam ve rakam için ihale ve koltuk için değil Allah rızası için ve millet için siyaset yaparlar ve Milli Görüş demek siyaseti ticaret olarak değil, ibadet olarak yapmakta. Önce millet demektir, milletin derdiyle dertlenmek demektir."

Erbakan konuşmasının devamında babası Necmettin Erbakan'ın başbakanlığında kurulan 54. Hükümet döneminde, ülkede büyük bolluk ve bereket döneminin yaşandığını, bu dönemde dar gelirliye en yüksek kaynakların aktarıldığını, denk bütçenin yapıldığı, havuz sisteminin kurulduğunu, altı ayda borçsuz, zamsız, vergisiz otuz beş milyar dolar kaynak üretilerek Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük üretim, sanayileşme, kalkınma ve istihdam hamlesinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

- Türkiye yedili masaya geçit vermeyecek

Konyalıların Türkiye'yi tekrar 28 Şubat'ın karanlıklarına sürüklememek için yedili masaya geçit vermeyeceğini dile getiren Erbakan, şöyle devam etti:

"Yeniden Refah Partimizin mecliste olması demek, milletimizin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulması, milletimizin derdine derman olunması demektir. O nedenle inşallah 14 Mayıs'ta sandıklara gideceğiz, bir oy Erdoğan'a, bir oy Erbakan'a vereceğiz. Bu CHP zihniyeti yetmiş seneden beri değişmemiştir. Ne kadar makyaj yaparsa yapsın, ne kadar kıyafetini değiştirirse değiştirsin, ne kadar maske takarsa taksın, gerçek özellikleri, genetik özellikleri aynen devam ediyor. Cenab-ı Allah bunlara fırsat vermesin. Bu LGBT'cilere Konya inşallah geçit vermeyecek. Başörtüsüne anayasal özgürlük istendiği zaman 'Hayır bu özgürlüğü vermeyeceğiz çünkü bu laikliğe aykırıdır' diyenlere Konyalılar oy vermeyecek."

Erbakan son olarak meclise girdikten sonra manevi, maddi kalkınmanın yanı sıra gençlere umutlu yarınlar sunabilmek için mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

Kent merkezinden tarihi Aziziye Camisi'ne kadar partisinin milletvekili adaylarıyla yürüyen Fatih Erbakan, daha sonra kentten ayrılarak Karaman'a hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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