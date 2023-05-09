Konya'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle 3 kişi hastaneye kaldırıldı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde 3 kişi, mantar zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Kızılca Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan 3 kişi, kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Veli (70) ve Yüksel Bülbül (63) ile Mahmut Serttaş (11) sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yedikleri mantardan zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişi Konya merkezdeki hastaneye sevk edildi.





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