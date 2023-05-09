Seydişehir'de jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi

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KONYA (AA) - Konya İl Jandarma Komutanlığı Mobil Trafik Eğitim Aracı ve Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timleri 6-12 Mayıs Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla mahallelerde uygulamalı trafik eğitimi veriyor.

Trafik kurallarına uyma yönünde farkındalığın artırılması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla, Bostandere Mahallesinde ilkokul ve ortaokulda, öğrenim gören öğrencilerle yaya güvenliği, yolcu güvenliği, güvenli oyun alanları, bisiklet, kaykay ve paten güvenli kullanımı ile ilgili program düzenlendi.



Jandarma ekipleri ayrıca, tarım araçlarının güvenli kullanımı konusunda traktör sürücülerine eğitim verdi.





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