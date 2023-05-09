Seydişehir'de sağlıklı yaşam yürüyüşü

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KONYA (AA) - Seydişehir Kaymakamlığı, Seydişehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" düzenledi.

Kuğulu Tabiat Parkında bulunan büyük göletin önünden başlayan yürüyüş, küçük göletler ve etrafının gezilmesiyle sona erdi.

İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Özer, sağlıklı yaşam için her gün düzenli yapılacak fiziksel aktivitelerin çok önemli olduğunu söyleyerek, amaçlarının obezite ve bağımlılık konularına dikkat çekmek olduğunu kaydetti.

Etkinliğe Kaymakam Deniz Pişkin, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, İlçe Müftüsü Adem Bebek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, sağlık personeli, okul öğrencileri ve gönüllü vatandaşlar katıldı.​​​​​​​



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