Konya'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaya K. idaresindeki 45 V 8095 plakalı otomobil, Reis Kavşağı'ndan dönüş yapan Ali C. yönetimindeki 42 ACR 335 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücü ile Halis K, Hilmi A. ve Eyüp Ö. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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