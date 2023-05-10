Konya'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili 9 şüpheli yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da motosiklet hırsızlığına karıştıkları gerekçesiyle 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde 9 motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilen M.M. (25), M.S. (21), A.T. (29), M.S. (31), M.F. (18), A.H. (21), M.H. (34), A.A. (18) ve A.N. (18) belirlenen adreslerde yakalandı.

Emniyette işlemleri süren şüphelilerden ikisinin bir motosikleti çalması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntülerde, şüphelilerin demir makasıyla kilidini kestikleri motosikleti götürmeleri yer alıyor.

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