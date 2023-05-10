Seydişehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Seydişehir'i ziyaret etti.

Altunyaldız ve beraberindekiler ilçedeki esnaf odalarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Altunyaldız, Konya'nın özellikle sanayi noktasında çok önemli bir ivme kazandığını söyledi.

Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesine taşımak için hizmetlerine devam ettiklerini belirten Altunyaldız, şunları kaydetti:

"Bir ülkenin, bir ilçenin kalkınmasında sivil toplum kuruluşlarını önemi rol oynuyor. Seydişehir'de uyumlu bir işleyiş ve birliktelik var. Ülkemiz üreterek büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor. Esnaflarımızla, vatandaşlarımızla bir ve beraberiz. Bizler ilçemiz ve insanımız için hizmet üretmeye devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimiz daim eylesin, tüm esnaflarımıza hayırlı, bereketli ve bol kazançlar diliyorum."

- Seydişehir'e yapılacak 75 yataklı ek hastanenin temeli atıldı

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay temel kazısına başlanan hastane inşaat alanını ziyaret etti.

Tutal ve Atalay, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Atalay, gazetecilere, iki bloktan oluşacak hastane ek binasının modern bir mimari yapısıyla dikkat çekeceğini söyledi.

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