Konya Büyükşehir Hatay'da KOMEK açıyor

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), deprem bölgesi Hatay'da kurs merkezi açıyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay'da yaşamın normale dönmesi adına arama-kurtarmadan altyapıya, lojistikten su teminine, gıda ve kıyafet yardımından enerjiye, mobil mutfaklardan konteyner kent kurulumuna kadar her alanda depremzedelerin yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.

Hatay'da hizmet vermeye başlayan birinci etap konteyner kentin ardından ikinci ve üçüncü etapta da artık son hazırlıkları yaptıklarını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Konya olarak oluşturduğumuz birinci etap konteyner kentte bölge halkına bir destek de inşallah KOMEK'le vereceğiz. Başarısı ülke sınırlarını aşan ve Konyamızın önemli bir markası haline dönüşen KOMEK'imizde boyama, takı tasarım, suni rattan örgü, amigurumi, doğal taş işlemeciliği, mefruşat alanlarında ücretsiz eğitimler çok yakında başlayacak. Özellikle Hataylı kadınlar için bu acılı süreçte büyük fırsat oluşturacak. Hatay'da KOMEK kursiyeri olmak için kayıt tarihlerini çok yakında açıklayacağız. Ayrıca Hatay'da ikamet eden vatandaşlarımızdan eğitmen olmaya yeterliliği olanlar Hatay KOMEK'e usta öğretici olarak başvuru yapabilecek."

Açıklamada, Güzelburç Mahallesi İpekyolu Caddesinde kurulan 1. Etap Konya Konteyner Kent'te açılacak Hatay KOMEK hakkında detaylı bilgiye "komek.org.tr" adresinden veya 0501 732 46 46 numaralı hattan ulaşılabileceği bildirildi.

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