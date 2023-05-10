Konya'da otomobilin yayaya ve ağaca çarpması 3 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde yoldan çıkan otomobilin yayaya ve ağaçlara çarpmasıyla 3 kişi yaralandı.

Emirhan M. idaresindeki 06 CNU 849 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolu Ankara Caddesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında yaya olarak yürüyen Harun Yarım'a ardından ağaçlara çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Emirhan M, otomobilde bulunan Mehmet Ş.A. ve yaya Yarım ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.