Beyşehir'den kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde bulunan kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı ve yemekhaneler denetlendi.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kurumda görev yapan gıda kontrol görevlileri tarafından söz konusu gıda işletmelerine yönelik yapılan denetimlerde gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla kontroller gerçekleştirildiği belirtildi.

- Beyşehir'de zararlılar kameralı tuzak sistemiyle takip edilecek

Beyşehir ilçesinde, tarımsal alanlarda ortaya çıkabilecek hastalık ve zararlılar kurulan kameralı tuzak sistemi ile takip edilecek.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde ikincisi kurulan tahmin uyarı sistemi cihazıyla, Beyşehir çiftçisinin hastalık ve zararlılar ile mücadelesinde daha da etkin olunacak bir döneme giriş yapılmış olacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, gelişen teknolojiye ayak uyduran tarımsal yeniliklerden birisi olan kameralı tuzak takibi sisteminin kurulmasının ilçede bir ilk olacağı kaydedildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.