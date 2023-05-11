Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov, "Anadolu Kartalı 2023"te konuştu:

KONYA (AA) - Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, "Hava Kuvvetlerimizin pilotları görevlerini başarıyla yerine getirdi. Kars'ta yapılan tatbikat da ikili askeri işbirliğimizin en parlak kanıtıdır." dedi.

Hasanov, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilen "Anadolu Kartalı 2023 Eğitimi"nin Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı.

Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'ndeki brifingde konuşan Hasanov, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Azerbaycan'ı da kederlendirdiğini söyledi.

Deprem felaketinin ardından, Azerbaycan halkının, Türkiye'nin acısını paylaştığını ifade eden Hasanov, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına taziyelerimi sunuyorum. Azerbaycan'ın 44 günlük Vatan Savaşı'nda yanında olan Türkiye'ye her türlü yardımı göstermek için halkımız ve devletimiz seferber olmuştur. O günlerde Azerbaycan ordusundan da Türkiye'de görevlendirilenler oldu." diye konuştu.

Bugün de "Anadolu Kartalı-2023 Eğitimi" kapsamında Konya'da buluştuklarını vurgulayan Hasanov, şunları kaydetti:

"Hava Kuvvetlerimizin pilotları görevlerini başarıyla yerine getirdi. Kars'ta yapılan tatbikat da ikili askeri işbirliğimizin en parlak kanıtıdır. Anadolu Kartalı 2023 Tatbikatı'nda Azerbaycan ordusundan 47 personel ile 2 askeri uçak, Kars'taki tatbikatta ise 94 personel ile 27 adet araç yer aldı. Her iki tatbikatın da başarıyla tamamlanması nedeniyle tebrik ediyorum. Ortak askeri faaliyetlerimiz, askeri personelimiz arasındaki birlik ve kardeşliği daha da pekiştirmektedir."

- "Vatan Savaşı iki kardeş halk arasındaki ilişkilerin hangi düzeyde olduğunu bir kez daha kanıtladı"

Hasanov, her yıl hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'de ortak tatbikatlar yapıldığını, 2023'te 10'dan fazla tatbikat yapılmasının planlandığını belirtti.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki müttefikliğe değinen Hasanov, Şuşa Beyannamesi'nin, yüksek düzeydeki ilişkilerin açık örneği olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bir dizi önemli projeleri hayata geçirdik. Bundan sonra da ortak üretim müesseselerinin oluşturulması için çalışacağız. Türk savunma sanayinin son yıllarda dünya çapındaki başarıları bizi de sevindiriyor. Bu istikamette Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İstanbul'da yapılan TEKNOFEST'te, bazı silahların yakın gelecekte ülkemizde de üretileceğini açıklamıştı. Vatan Savaşı, iki kardeş halk arasındaki ilişkilerin hangi düzeyde olduğunu bir kez daha kanıtladı. En zor zamanlarda birbirimizin yanında olduğumuzu dünyaya da göstermiş olduk."

- Uluslararası Anadolu Kartalı-2023 Eğitimi

Kentteki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilen eğitimler, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Katar, Pakistan ve NATO ile Türk Hava ve Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Ayrıca eğitimlerde, ABD, Avusturalya, Etiyopya, Fas, Fransa, Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Libya, Malezya ve Umman'dan gözlemci statüsünde katılımcılar bulunuyor.

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