Uluslararası Anadolu Kartalı-2023 Eğitimi basın günü yapıldı

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KONYA (AA) - Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2023 Eğitimi'nin basın ve seçkin gözlemci günü sona erdi.

NATO, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Katar ve Pakistan ile Türk Hava ve Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerin basın ve seçkin gözlemci günü, Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'ndeki brifingle başladı.

Ardından, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu gerçekleştirildi.

Daha sonra eğitime katılan unsurlar, pistte uçuşlarını yaptı.

Katılımcı ülkeler, görevleri başarıyla yerine getirmeye çalıştı. Gözlemci personel de eğitimleri yakından takip etti.

Eğitimde, NATO E-3A, Azerbaycan 2 SU-25, Birleşik Arap Emirlikleri 4 F-16, İngiltere 4 Eurofighter Typhoon, Katar 5 Eurofighter Typhoon, Pakistan 5 F-16 ile yer alırken, Türkiye Hava Kuvvetleri de 42 değişik tipte uçak ve insansız hava aracıyla katılım sağladı.

Ayrıca eğitimlerde, ABD, Avusturalya, Etiyopya, Fas, Fransa, Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Libya, Malezya ve Umman'dan gözlemci statüsünde katılımcılar bulundu.

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