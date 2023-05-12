Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir araçta uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Antalya çevre yolunda durdurulan araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.E, N.E, M.C. ve D.A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan D.A.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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