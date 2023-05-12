Konya'da sağanak etkili oldu

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KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde sağanak nedeniyle tarım arazisi su altında kaldı.

İlçede öğle saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Sağanak nedeniyle Kayalı Mahallesi'nde tarım arazilerini ve bir besi çiftliğini su bastı.









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