Beyşehir'den kısa kısa

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KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde "Bu adam benim babam" isimli ödüllü fotoğraf yarışması düzenleneceği bildirildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesindeki Fotoğraf Kulübü tarafından, "3.Geleneksel Lütfi Takavcı Fotoğraf Yarışması"nın şartnamesinin belli olduğu belirtildi.

Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı yazılı açıklamada, yarışmacıların babanın gücü, sevgisi, şefkati, merhameti, günlük hayatta karşılaştığı tüm zorluklar ve güzelliklerini yansıtılabileceği fotoğraf kareleriyle yarışmaya katılabileceklerini aktardı.

Yarışma tarihinin 15 Mayıs - 5 Haziran'da olduğunu aktaran Büyükkafalı, şunları kaydetti:

"Fotoğraflar kulübün sosyal medyasında paylaşılarak yarışmaya dahil olunabilecektir. Yarışmacı, günde sadece bir fotoğraf paylaşma hakkına sahiptir. Yarışmayla ilgili şartnameye derneğimizin sosyal medya hesaplarından isteyen ulaşabilir. Cep telefonu çekimleri yatay olması halinde değerlendirmeye alınacaktır. 15 Haziran'da ödül töreni ve sergi açılışı yapılacak."

- Tarihi camiye restorasyon

Beyşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşadıkları kentlerden ayrılarak Beyşehir'e gelen depremzede aileler için seminer düzenlendi.



Beyşehir Kurucuovalılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kurucuova Mahallesi'nde bulunan ve bakım onarıma ihtiyaç duyulan tarihi Orta Mahalle Camisi'nin aslına uygun restorasyonunun yapılmaya başlandığı belirtildi.



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