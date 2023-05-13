En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Selçuklu Belediye



Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Göksun Öz

AYOS Konyaspor Basketbol: Erkin Şenel 15, Sulaimon 27, Badzim 19, Eddie 7, Schilling 19, Hasan Efe Uzun, Nikolov, Mert Gizir, Ramazan Tekin



Manisa Büyükşehir Belediyespor: Berkay Sinirlioğlu 4, Cruz 14, Ogün Sevinç 5, Mustafa Baki Görür 6, Anosike 7, Roberson 23, Williams 10, Tolga Kaan Birer 2, Troy Selim Şav 18, Tarrant 2

1. Periyot: 21-24

Devre: 35-47

3. Periyot: 57-67







KONYA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk olduğu AYOS Konyaspor Basketbol'u 91-87 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.