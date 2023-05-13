AK Parti Konya İl Başkanlığınca yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Konya İl Başkanlığınca yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi

AA

AK Parti Konya İl Başkanlığınca yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi

KONYA (AA) - AK Parti Konya İl Başkanlığınca yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Kılıçarslan Meydanı'nda toplanan ve aralarında AK Parti Konya milletvekili adaylarının da yer aldığı çok sayıda partili, Zafer, Alaaddin Bulvarı ve Mevlana Caddesi'nden Mevlana Meydanı'na yürüdü.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, seçim çalışmalarına başladıkları noktada toplandıklarını söyledi.

Seçimlerin önemine işaret eden Angı, "Allah, Cumhur İttifakı'nın yolunu açık etsin. İnşallah yarın akşam da bu coşkuyu birlikte yaşayacağız. Sandıklara sahip çıkmak, oy kullanmaya teşvik etmek ve sandık görevlisi arkadaşlara destek olmak için yarın da sahadayız. Seçim yasaklarına uygun hareket edeceğiz. Akşam da inşallah sandıklar açıldığında gülen yüzler, mazlumların umudu olan bu millet için dua eden herkes olacak. Diğerlerini güldürmeyeceğiz inşallah." diye konuştu.

Konuşmaların ardından program, yapılan duayla son buldu.

Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile merkez ilçe belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Beyşehir'den kısa kısa
YEREL HABERLER Beyşehir'den kısa kısa
Konya'da seçim malzemeleri ilçe ve mahallelere ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Konya'da seçim malzemeleri ilçe ve mahallelere ...
Konya'da sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Konya'da sağanak etkili oldu
Hüyük'ten kısa kısa
YEREL HABERLER Hüyük'ten kısa kısa
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Bakan Akar: Temennimiz, tahıl anlaşmasının uzatılması (2)
YEREL HABERLER Bakan Akar: Temennimiz, tahıl anlaşmasının uzatılması ...
Uluslararası Anadolu Kartalı-2023 Eğitimi basın günü yapıldı
YEREL HABERLER Uluslararası Anadolu Kartalı-2023 Eğitimi basın günü ...
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Konya'da partililere hitap etti:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Konya'da ...
Binali Yıldırım: Siyaset bel altından yapılmamalı (2)
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: Siyaset bel altından yapılmamalı (2)
Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov, "Anadolu Kartalı 2023"te konuştu:
YEREL HABERLER Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov, "Anadolu ...
Türkiye’nin milli otomobili TOGG, Selçuklu Belediyesi önünde gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Türkiye’nin milli otomobili TOGG, Selçuklu Belediyesi ...
Konya'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Konya'dan kısa kısa
Beyşehir'den kısa kısa
YEREL HABERLER Beyşehir'den kısa kısa
Türkiye'nin yerli otomobili Togg Seydişehir'de sergilendi
YEREL HABERLER Türkiye'nin yerli otomobili Togg Seydişehir'de ...
Binali Yıldırım: Siyaset bel altından yapılmamalı
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: Siyaset bel altından yapılmamalı
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Konya'da konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Konya'da ...
Seydişehir Musiki Derneğinin bahar konseri
YEREL HABERLER Seydişehir Musiki Derneğinin bahar konseri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.