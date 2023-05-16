Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, rutin yol uygulamasında bir aracı durdurdu.

Araçtaki Ö.Y. ve M.D'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, yaptıkları aramada, aracın gizli bölmelerine zulalanmış halde 19 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen araçtaki iki şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Evlerde yapılan aramalarda, 25 bin 500 uyuşturucu hap, 100 gram metamfetamin ve bir miktar esrar ele geçirildi. Bu operasyonlarda da 8 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "nakletmek" ve "kullanmak" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.