Konya'da Engelliler Haftası

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KONYA (AA) - Gönül Gözü Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin'e "Engelli Dostu Ödülü" verdi.

Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen dernek tarafından Pişkin'e ödül takdim edildi.

Pişkin, yaptığı açıklamada, "Dernek tarafından 'Engelli Dostu Kaymakam' ödülüne layık görülmekten gurur ve mutluluk duydum." ifadesini kullandı.

- Kulu'da Engelliler Haftası Kutlandı

Kulu'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Altılar Mahallesi'nde bulunan Köy Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda, özel eğitim alan öğrenciler gösteri sundu.

Programa, Kulu Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı Murat Ünver, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.



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