Konya'da dolu ve sağanak etkili oldu

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KONYA (AA) - Konya'da dolu ve sağanak etkisini gösterdi.

Kent merkezinde başlayan yağmur, yerini kısa süre sonra dolu yağışına bıraktı.

Doluya hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.





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