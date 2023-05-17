Konya'da park halindeki otomobil yandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde park halindeki bir otomobil yandı.

İlçenin Alaylar Bir Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde park edilen Faruk Candan'a ait 42 ZK 125 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Çevreden yangını fark eden vatandaşların ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, söz konusu araç kullanılamaz hale geldi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da yangının olduğu bölgeye gelerek itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.



Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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