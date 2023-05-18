Konya'da motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Damacanalar aslında 19 litre bile değilmiş!

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KONYA (AA) - Konya'da motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.



H.İ. idaresindeki 42 APD 982 plakalı motosiklet okullar bölgesinde devrildi.



Kazada, sürücü H.İ. ile D.G. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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