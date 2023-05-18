Konya'da evlendikten iki gün sonra karısını öldüren sanık 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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KONYA (AA) - Konya'da evlendikten iki gün sonra karısını bıçaklayarak öldüren sanığa, 24 yıl hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Murat D, taraf avukatları ve tanıklar katıldı.

Sanık Murat D, savunmasında böyle bir olay olmasını istemediğini bildirdi.

Karar öncesi son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu dile getirdi.

Mahkeme heyeti kararını açıklayarak, sanığı, eylemi maktulden kaynaklanan haksız tahrik altında gerçekleştirdiğini belirterek 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Özdeyiş Sokak'taki sitede 8 Temmuz 2022'de Murat D. (52), karısı Keziban D'yi (45) aralarında yaşanan tartışma sonrası bıçaklayarak öldürmüştü.

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