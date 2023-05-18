Vali Özkan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

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KONYA (AA) - Konya Valisi Vahdettin Özkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan mesajında, 19 Mayıs 1919 günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının tarihi hamlesiyle, işgal altında olan toprakların hürriyet umutlarını yeşertecek tohumların atıldığını belirtti.

Atatürk'ün, yeniden doğuş kabul edilen anlamlı günü, ülkeyi emanet ettiği gençlere armağan ettiğini vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"19 Mayıs gençliğimizin, gençliğimiz ise geleceğimizin sembolü olup yarınların büyük Türkiye'si için en büyük istinat ve güç kaynağımızdır. Bu duygular içinde, bağımsız topraklarında gelişimi ve değişimiyle müreffeh yarınlarına hazırlanan milletimize, 104 yıl önce kurtuluş müjdesi veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla vatan uğruna canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet, özlem ve minnetle anıyorum."

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