Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altay, mesajında, Samsun'da başlayan, Amasya, Erzurum ve Sivas'ın ardından vatanın dört bir yanına yayılan Milli Mücadele ile küllerinden doğan milletin, Türk yurdunun ebediyete kadar Türk kalacağını tüm dünyaya ispat ettiğini belirtti.

Bugün her bir vatandaşın omuzlarında taşıdığı büyük bir vazife olduğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Bu vazife, en güçlü bağlarla birbirimize kenetlenerek, ecdadımızın kanıyla kazandığı bu toprakları ebediyete kadar korumak ve yüceltmektir. Vefa borcumuzu ve yarınlara olan sorumluluğumuzu ancak bu şekilde yerine getirebiliriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihimizin dönüm noktası olan 19 Mayıs'ı gençlerimize armağan etmiş olması, ülkemizi engin ufuklara taşıyacak sevgili gençlerimize olan güveninin en büyük sembolüdür. Sevgili gençler; taşıdığımız bayrağı bir gün sizlere devredeceğiz. O vakte kadar ülkemizin aydınlık yarınlarını ve Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Sizler büyük ve güçlü Türkiye'nin güvencesi ve umudusunuz. Azminize, kararlılığınıza ve vatan sevginize olan güvenimiz sonsuzdur. Elde edeceğiniz her başarıyla, yapacağınız her çalışmayla ve üstlendiğiniz sorumluluklarla ülkemizin gücüne güç katacağınıza yürekten inanıyorum."

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