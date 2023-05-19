Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 1 kişi öldü

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Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Mehmet Karaman idaresindeki 42 AKB 560 plakalı hafif ticari araç, Kadınhanı - Polatlı kara yolunun 12'nci kilometresinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 BKE 573 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Karaman'ın aracında bulunan Oğuzhan Coşkun yaşamını yitirdi.

Yaralılar Ali B, Mehmet K, Arif D, Aydın Ö, Cemil K. Ülker Ü. ve sürücü Karaman'ın ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.





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