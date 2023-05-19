Konya Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında "Gençlik Konseri" düzenledi

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği Gençlik Konseri'nde Uğur Işılak sahne aldı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen konsere katılarak Konyalıların coşkusuna ortak olduğu belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Altay, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Uğur Işılak ile Konyalılarla buluşturmayı arzu ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah bundan sonra da bu tür etkinliklere devam ederiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında inşallah gençlerimiz için çok daha büyük ve güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz. Bunu da sizlerin desteğiyle yapacağız. Konya her zaman bize çok yüksek destek verdi. Desteğinizin artarak devam etmesini temenni ediyorum."

Açıklamada, sevilen şarkılarını ve türkülerini Konya'da seslendiren Işılak'ın, kendisini dinlemeye gelen Konyalılara keyifli bir akşam yaşattığı, Altay'ın da Işılak ile bazı şarkılara eşlik ettiği aktarıldı.

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