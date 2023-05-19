Çalıntı başvurusunda bulunduğu cep telefonu 2 ay sonra kargoyla gönderildi

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Konya'da iş yerinde çaldırdığı telefonunun kargoyla gönderilmesinin şaşkınlığını yaşayan esnaf, fabrika ayarlarına getirilen telefondaki vefat eden babasının görüntü ve fotoğraflarının silinmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

Kent merkezinde kendisine ait işletmede çiçekçilik yapan 53 yaşındaki Hasan Tosun, yaklaşık 2 ay önce akıllı telefonunu masasına bıraktı.

Müşterisine çiçek çeşitlerini göstermek istediği sırada telefonunun bıraktığı yerde olmadığın fark eden Tosun, kardeşinin cep telefonuyla numarasını çevirdi.

Bir süre açık ve kullanımda olmasına rağmen kullanıcının aramaları meşgule almasıyla telefonunu çaldırdığını anlayan Tosun, polise başvurdu.

Cihazının bulunmaması üzerine yenisini alan Tosun, kuryenin getirdiği ve ödemesinin yapıldığı kargo paketinde, telefonunu görünce şaşkınlık yaşadı.

- "Durumu öğrenen çevremdekiler de çok şaşırdı"

Tosun, AA muhabirine, telefonunu çaldırdığını 2 saat sonra fark ettiğini söyledi.

Hırsızlık şüphesiyle ilgili makamlara suç duyurusunda bulunduğunu anlatan Tosun, şöyle konuştu:

"GSM operatörü ile telefonu üreten şirkete de başvuruda bulundum. Aradan 2 ay geçti ve salı günü kargo geldi. Paketin üstünde dükkanın adı ve telefon numarası vardı. Ne olduğunu bilmediğimiz bir paketti. Paketin içinden telefonum çıktı. Telefon gönderilince çok şaşırdık. Kapalı olan telefon fabrika ayarlarında duruyor. Hatta temizlenmiş. Kullanma amacıyla temizlemişler gibi. Durumu öğrenen çevremdekiler de çok şaşırdı. Nasıl olduğunu anlamlandıramadık. Cihazın içindeki rahmetli babamın video ve fotoğraflarının silinmesine çok üzüldüm."

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