Konya'da komşu dükkandaki kuyumcuyu öldüren kişi müebbet hapis istemiyle yargılanacak

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde komşu dükkandaki kuyumcuyu silahla öldürülen sanık hakkında müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede kuyumcu dükkanı işleten Yusuf Şahin'i (60), silahla öldüren komşu kuyumcunun oğlu Osman E.Y. hakkında hazırlanan iddianame, Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenen Osman E.Y'nin kamera kayıtlarında olay günü belinden çıkardığı silahla iş yerine girdiği, yaklaşık 20 saniye sonra kullandığı silahı beline koyarak iş yerinden çıktığı belirtildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Osman E.Y, 2016'dan bu yana psikolojik tedavi gördüğünü, maktulü 20 yıldır tanıdığını, kendisine 5 yıldır psikolojik baskı yaptığını öne sürdü.

Olaydan önceki gece maktulün kendisine yaptığı hareketlerin aklına gelince evde rahatsızlandığını iddia eden Osman E.Y, olay günü maktulün kendisini görmesi üzerine her zamanki alaycı bakışıyla baktığını, babasına ait çekmecede bulunan tabancayı ve 2 şarjörü yanına aldığını, komşu dükkana gittiğini aktardı.

Tabancayla olayı gerçekleştirdiğini anlatan Osman E.Y, ateş ettiğinde kurşunlardan birisinin karın kısmına doğru geldiğini, kan çıkmayınca çelik yelek giydiğini düşünerek tekrar ateş etmeye başladığını, sonrasında olay yerinden kaçtığını belirtti.

İddiaya göre, Hacı Seyitali Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten Yusuf Şahin (60), 4 Temmuz 2022'de komşu kuyumcunun oğlu Osman E. Y. (27) tarafından silahla vurulmuş, Şahin olay yerinde yaşamını yitirmişti.





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