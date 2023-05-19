Konya ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

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KONYA (AA) - Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya'da programlar, Anıt Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile siyasi partilerin temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törenler, Kültür Park'taki kutlamalar ve gösterilerle devam etti.

Programın sonunda, 2022 yılında uluslararası derece alan sporculara Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu, milletvekilleri ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

- Aksaray

Aksaray'da "bayrak yürüyüşü" ile Aksaray Şehitliği'nde başlayan kortej, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda son buldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, burada, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Hamza Aydoğdu, gençlerin Türk milletinin dünü, bugünü ve yarını olduğunu söyledi.

Gençlerin, istiklal ve istikbale her zaman sahip çıkacağını belirten Aydoğdu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andıklarını kaydetti.

Törenler, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları ve gösterilerin ardından sona erdi.

- Karaman

Karaman'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayan "gençlik yürüyüşü" Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydan'ında sona erdi.

Burada, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından wushu, tekvando ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Tören, şiir kompozisyon ve spor dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından tamamlandı.

Törene, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Kocatepe Parkı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda devam etti.

Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, "19 Mayıs 1919'da Samsun’da başlatılan Kurtuluş Savaşı ruhu, Afyonkarahisar'da muhteşem bir zaferle ete kemiğe bürünmüştür. Bu kutlu zaferin 104. yılında aynı heyecanla o ruhu anmak istiyoruz."dedi.

Program, cimnastik, karate ve halk oyunları gösterisi sunuldu, şiir ve kompozisyon dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Törene, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve eşi Selim Yiğitbaşı, il protokolü, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından Türkiye motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat, kapalı spor salonunun önünde gösteri yaptı.

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