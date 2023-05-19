Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin acı günü

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KONYA (AA) - Konya'da vefat eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin kız kardeşi Halise Doğar, son yolculuğuna uğurlandı.

Kentte dün vefat eden 72 yaşındaki Doğar'ın naaşı, Hacıveyis Camisi avlusuna getirildi.

Doğar'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan namazın ardından, Meram ilçesindeki Anasultan Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine katılan Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına, Büyükdede'nin yanı sıra AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve vatandaşlar katıldı.

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