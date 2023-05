Konyalı iş insanları Libya ile ticaret hacmini artırmayı hedefliyor

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı, Libya ile Türkiye'nin ticaret hacminin 4 milyar dolar civarında olduğunu belirterek, bu potansiyelin kısa sürede ciddi oranda artabileceğini söyledi.

Kağnıcı, AA muhabirine, geçen hafta gerçekleştirdikleri Libya gezisini değerlendirdi.

MÜSİAD Konya Şubesi'nden 20 kişilik bir iş insanı grubuyla Libya'da ziyaretlerde bulunduklarını anlatan Kağnıcı, idari ve mülki erkan ile sanayi ve ticarette söz sahibi üst düzey yetililerle verimli görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Kağnıcı, ülkedeki ekonomik gelişmelerin çok önemli fırsatları da beraberinde getireceğini gördüklerini dile getirdi.

- "Bir an önce gitmemiz gerekiyor"

Türkiye'nin politik duruşunun barışı sağlamak üzere olduğunu vurgulayan Kağnıcı, şöyle konuştu:

"Herkes tarafından bir 'abi' gibi görünüyoruz. Görüşmelerimizde üst yetkilere sahip belediye başkanları katıldı. Kendileri bize çok güzel imkanlar sundular. Mutlaka beraber çalışmamızı, yatırımlar yapmamız gerektiğini iletti. Hatta bizden söz aldılar. Orada çok ciddi imkan var. Çok işler yapabiliriz. Bir otomotiv fabrikasını gezdik. 7-8 yıldır çalışmıyor ama çok modern bir fabrika. Bizim için çok avantajlı. Mali problemleri olmayan bir bölge."

Konyalı sanayicilerin potansiyeline dikkati çeken Kağnıcı, Libya'nın kalkınmasında iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesinde katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

- "Libya ile ticaret hacmi 10 katı kadar artabilir"

Kağnıcı, bu potansiyelin harekete geçirilmesi için "Libya Masası" kuracaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımızı oradaki imkanlarla bir araya getireceğiz. Libya İslam Bankası ile yönetim kurulu başkanı ve genel müdürüyle bir görüşmemiz oldu. Oradaki her türlü projeye ortak olarak destek verebileceklerini söylediler ki bu bizim için çok kıymetli. Tarım ve sanayi sektöründeki imkanlar birleştirilirse muazzam sonuçlar çıkacaktır. Libya ile 4 milyar dolar civarında ticari ilişkimiz var ama 2-3 yıl içinde bu rakamın 10 katına çıkması hayal değil. Çok kolay, basit. Orada o kadar çok imkan var. Savaş döneminden dolayı yarım kalmış birçok inşaat projesi var. Bunların tamamlanması gerekiyor. Müteahhitlerimizin bu projeleri tamamlamasıyla ticaret hacmimiz artacaktır. Çünkü o projelerde kullanılan tüm malzemeler Türkiye'den gidiyor. Zaten İstanbul'dan feribot seferlerimiz de başladı. Ulaşım da çok kolay. Türk Hava Yolları seferlerinin bir an önce başlatmasını da arzu ederiz. THY'nin olduğu her yerde çok daha güçlüyüz. Bu da gerçekleşirse Türkiye'nin Libya'yla ilişkileri biraz daha hızlanacaktır."

















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.