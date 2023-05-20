Konya'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Tarık Kınay (50) idaresindeki 44 ABM 608 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya kara yolu Dumlupınar Kavşağı'nda, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki eşi Solmaz (48) çocukları Gizem Nisa (20), İrem Tuğba (19) ve Elif Hira Kınay (6) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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