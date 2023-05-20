Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Yunak'ta tanıtıldı

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un tanıtımı gerçekleştirildi.

Togg, tanıtım çalışmaları kapsamında Yunak'a da getirildi.

Yunak Kent Meydanı'nda bir süre sergilenen "Anadolu kırmızısı" araca vatandaşlar ilgi gösterdi.



Vatandaşlar, tanıtılan araçla hatıra fotoğrafı çektirdi, yetkililerden bilgi aldı.

Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, aracı çok beğendiğini belirterek, "Tasarımıyla göz kamaştıran, teknolojik donanımıyla konuşulan yerli otomobil, milli gururumuz Togg Yunak ilçemizde. Kurduğumuz hayal gerçeğe dönüştü. Ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Vatandaşlardan Şevket Devecioğlu, Togg'u çok beğendiğini, konforlu bulduğunu vurgulayarak, "Türkiye Yüzyılı'na yakışacak bir araç." dedi.









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