Konya'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da iş yerinde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y. ve M.A. adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Karatay ilçesi Selim Sultan Mahallesi Söğütpınar Sokak'taki iş yerinde 19 Mayıs'ta iki grup arasında tartışma çıkmış, Mehmet A. ile Ulgar A. silahla yaralanmış, kaçan M.Y. ve Y.A. Kulu ilçesinde yakalanmıştı.​​​​​​​

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