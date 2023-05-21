Selçuklu Sanat Akademisi 6.dönem ön kayıtları 22 Mayıs'ta başlıyor

KONYA (AA) - Selçuklu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Selçuklu Sanat Akademisi 6. dönem kayıtları 22 Mayıs'ta başlıyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, www.selcuklusanatakademisi.com adresinden gerçekleştirilecek ön kayıtların 26 Mayıs'ta sona ereceği, kesin kayıtların 29 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtildi.



Açıklamada, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın şu ifadelerine yer verildi:



"Sanat Akademimizle, bünyesinde bulundurduğu branşlarla her yaştan hemşehrimizin faydalanabileceği içerisinde sanatın birçok dalının olduğu, kişisel gelişim eğitimlerimizin yer aldığı bir platform oluşturduk. Akademimizin her yaştan ve farklı meslek gruplarından insanımız tarafından yoğun ilgi görmesi bizi mutlu ediyor. Kendini geliştirmek isteyenlerin, yeteneklerini daha da ileriye taşımak isteyenlerin ve tüm sanatseverlerin adresi olan Selçuklu Sanat Akademisi bünyesinde oluşturduğu branşlarda kursiyerlere dönem sonunda sanatları ile ilgili performans imkanı da sunarak eğitim alan kursiyerleri çıktıkları yolda cesaretlendiriyor. Bu minvalde hemşehrilerimizin sanata dair yoğun taleplerini dikkate alıyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı planlıyoruz. Selçuklu Sanat Akademisi keşfedilecek yeni yetenekleriyle Selçuklu'dan dünyaya açılacak bir kapı hem de şehrimizin bir markası olmuştur."



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