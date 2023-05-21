Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Nezir Büyükçay idaresindeki 63 AAP 153 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otobüste bulunan Nesibe Büyükçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü Nezir Büyükçay ile minibüste bulunan Mehmet Büyükçay, Süreyya Büyükçay, Aslan Büyükçay, Enes Büyükçay, Ahmet Büyükçay, Nurullah Büyükçay, Azat Büyükçay yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.