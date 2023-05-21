Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Hatay'da depremzelereni ziyaret etti

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, deprem sonrası Hatay'a kazandırılan Konya Konteyner Kentlerde depremzedeleri ziyaret ederek, tarihi Uzun Çarşı esnafıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Altay'ın bölgede hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Mobil Mutfak ve Mobil Ekmek Fırınlarını da incelediği, Hatay'da yaşamın normale dönmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, görüşlerine yer verilen Altay, şunları kaydetti:



"Hataylı kardeşlerimizle aramızda sağlam bir gönül bağ oluştu. Ömür boyu unutulmayacak dostluklar kuruldu. Bu ruh bu bedende durduğu sürece; devletimizin, milletimizin, vatanımızın yanında olacağız Allah'ın izniyle. 60 günde yapılan Defne Devlet Hastanesini görünce devletimize, milletimize bir kez daha dua ettim. Çok samimi duygularla deprem bölgesinde ilk günden itibaren yapılan çalışmalar gözümün önüne geliyor, devletimizin burada yaptıklarını biliyorum. Bu ruh bu bedende durduğu sürece, devletimizin, milletimizin, vatanımızın yanında olacağız Allah’ın izniyle."

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