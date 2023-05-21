Konya'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Muzaffer B. (63) idaresindeki 35 NV 421 plakalı otomobil ile Seçkin S. (35) idaresindeki 34 FRL 964 plakalı otomobil Seydişehir-Konya kara yolu Bostandere kavşağında çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ağır yaralı olarak 35 NV 421 plakalı araçtan çıkarılan Ayşe Bostancı (66), ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bostancı burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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