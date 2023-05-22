Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle kamyonet çarpıştı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Şaban K. (35) idaresindeki 34 PGS 572 plakalı kamyonet, Beyşehir-Isparta kara yolunun 8. kilometresinde, karşı yönden gelen ve tarım işçilerini taşıyan Emre E. (21) yönetimindeki 42 B 5404 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, sürücüler, minibüsteki İsa (45) ve Gülay E. (44) ile Mevlüt A. yaralandı. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsa ile eşi Gülay E, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan sürücü Emre E, hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.

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