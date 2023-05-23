Hüyük'ten kısa kısa

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KONYA (AA) - Hüyük'te Cumhur İttifakı üyeleri bir araya geldiler.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in davetlisi olarak programa katılan partililer istişare ve görüş alışverişinde bulundu.



Programa AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Muharrem Akkaya, Eski Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Şahin AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Muammer Karaaslan, AK Parti Eski İlçe Başkanları Ali Kayhan, Yüksel Taşkesen, Mustafa Sarıaslan, Mahmut Büyükgündüz, MHP İlçe Başkanı Şerafettin Açıkgöz ve partililer katıldı.



- Trafik kazasında hayatını kaybeden çift defnedildi



Beyşehir'de kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İsa Erdoğan (45) ve eşi Gülay Erdoğan (44) Hüyük'e bağlı Çamlıca Mahallesinde toprağa verildi.

Ağır yaralı olarak Konya'ya sevk edilen Emre Erdoğan'ın (21) tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



Şaban K. (35) idaresindeki 34 PGS 572 plakalı kamyonet, Beyşehir-Isparta kara yolunun 8. kilometresinde, karşı yönden gelen ve tarım işçilerini taşıyan Emre Erdoğan (21) yönetimindeki 42 B 5404 plakalı minibüsle çarpışmış, kazada, sürücüler ile minibüsteki İsa (45) ve Gülay E. (44) ile Mevlüt A. yaralanmıştı. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsa ile eşi Gülay Erdoğan hayatını kaybetmişti.

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