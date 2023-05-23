Başkan Altay, esnaf odaları başkanlarıyla bir araya geldi

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, esnaf odaları başkanlarıyla buluştu.

Altay, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, seçim ziyaretlerinde esnafın Türkiye Yüzyılı vizyonunu iyi anladığına şahit olduklarını söyledi.

Seçimde tek rakiplerinin rehavet duygusu olduğuna değinen Altay, "Onun için tüm hemşerilerimizin, esnaf arkadaşlarımızın sandığa giderek oylarını kullanmasını istirham ediyoruz. Sizler bu topluluğun önde gelen insanlarısınız. Sandıktan seçilerek geldiniz. Sandıktan çıkmanın ne kadar zor olduğunu hepiniz iyi biliyorsunuz." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Konya milletvekilleri Ziya Altunyaldız ile Tahir Akyürek, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Muharrem Karabacak ile esnaf odalarının başkanları ve temsilcileri katıldı.

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