Konya'da kargoyla gönderilmek istenen 20 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesindeki bir kargo firmasında 20 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine 1 kargo firmasına operasyon düzenledi.

Söz konusu kargo firmasındaki aramada 20 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonun devamında, kargo gönderisini yaptığı belirlenen bir kişinin iş yerinde arama yapıldı. Aramada 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 1 ruhsatsız otomatik av tüfeği, ucu açılmış 301 tabanca namlusu, 44 tabanca şarjörü ve 620 tabanca parçası bulundu.



Olaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

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