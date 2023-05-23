Konya'da dolu ekili arazilere zarar verdi

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KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde etkili olan dolu, ekili araziye zarar verdi.



İlçeye bağlı Atlantı Mahallesi'nde dolu yağışı yaklaşık yarım saat sürdü.



Sağanak yağış, fırtına ve dolu yaklaşık 50 bin dekar ekili araziye zarar verdi.



Fırtına nedeniyle bazı çatılar da zarar gördü.

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