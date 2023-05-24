Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Akşehir'de söyleşiye katıldı

KONYA (AA) -cAkşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kariyer Günleri etkinliği kapsamında Akşehir'e gelen eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, başarı hikayesini anlattı



Nasreddin Hoca Evi, restore edilen tarihi kilise, Akşehir Belediyesi Takkasızlar Konağı, Nasreddin Hoca Türbesi gibi mekanları ziyaret eden Nihat Kahveci ve beraberindekiler, Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumu'nda antrenman yapan Akşehir Spor U17 takımının çalışmalarını izledi.



Akşehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğinde Nihat Kahveci, moderatörlüğünü spor spikeri Hakan Gündoğar'ın yaptığı programda Akşehirli futbolseverlerle buluştu.



Nihat Kahveci, futbola nasıl başladığını, Beşiktaş'a gitme hikayesini, dünya kupasında attığı gölü, İspanya'daki futbol günlerini anlattı.



Etkinliğe katılanların sorularını da cevaplayan Kahveci, "Yurt dışında futbol oynarken ben oraya futbolcu Nihat olarak gitmedim. Türk insanını temsil edecek bir karakter olarak gittim. O yüzden sahanın içerisinde başarılı olmak için elimden geleni yaptım. O takımı şampiyonlar ligine soktum. Ülkeme bakışı değiştirdiğim için ayrıca mutlu oldum." dedi.

Programın sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Nihat Kahveci ve moderatör Hakan Gündoğar'a plaket takdim etti.



Nihat Kahveci hayranlarının getirdiği, forma, fotoğraf ve posterlerini imzaladı.



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